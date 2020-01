Bizar! Provincie Utrecht krijgt er dankzij GroenLinks 300 windmolens mij, terwijl de provincie er nu in totaal 15 heeft

Het klimaatalarmisme en de ‘lange arm van de Groene Khmer’ worden steeds machtiger in de provincie Utrecht. Sinds de klimaatnoodtoestand is uitgeroepen in de stad Utrecht, moet de rest van de provincie er ook aan geloven. De waanideeën van GroenLinks gaan binnenkort de hele provincie duperen, en om over de kosten nog maar te zwijgen. Van 15 windmolens naar 300, hoe bedenk je het?

300 windmolens en 1250 hectare zonnepanelen

in de regio Amersfoort erbij vanwege de droom van #groenlinks en ⁦@HuibvanEssen⁩. Er staan nu in de hele ⁦@ProvUtrecht⁩ 15 windmolens! Een nachtmerrie voor het prachtige Nederlandse landschap #FVD pic.twitter.com/S6t2gr4mMv — FVD Utrecht (@FvD_Utrecht) January 15, 2020

Er staan nu maar 15 windmolens in de hele provincie Utrecht, als het aan GroenLinks ligt dan komen er voor 2050 maar liefst 300 windmolens bij. Om nog specifieker te zijn: 300 windmolens rondom de gemeente Amersfoort, wat ze voor de rest van de provincie willen zal waarschijnlijk nog krankzinniger zijn.

Hoe ze dit willen gaan realiseren is nog maar de vraag, de provincie zit al aardig vol. Rondom Utrecht en Amersfoort zitten grote infrastructurele knelpunten. Moeten die nu gaan worden opgeschort zodat de zonnepanelen kunnen worden geplaatst?

Dit soort politiek is hartstikke leuk voor de emoterreur. ‘Kijk GroenLinks eens goed het klimaat te helpen’, terwijl in feite de economie van Utrecht hieronder gaat lijden. Het besteedbaar inkomen zal krimpen om de kosten te kunnen realiseren. Tenzij ze ergens ineens een potje met geld vandaan toveren.

Naast Amsterdam en Brussel – met Frans Timmermans – is ook Utrecht in de ban van het klimaatalarmisme.