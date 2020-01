Break! De EU gaat het migratiesysteem helemaal veranderen! EU-landen niet langer verplicht asielmigranten op te vangen!

Eindelijk gaat de Europese Commissie zich bekommeren om het migratie-vraagstuk. Al jaren roepen critici dat de EU zelf migratie moet oppakken in plaats van te ‘sturen’ via allemaal vage verdragen. Binnenkort wordt het gehele plan getoond, maar één ding is zeker: het hele stelsel gaat op de schop! Vandaag gaat eurocommissaris Schinas op gesprek bij premier Rutte!

Eurocommissaris Schinas is een hardliner. Hij zegt gewoon zoals het is: het huidige migratie beleid van de EU faalt aan alle kant. Voor deze erkenning mag de vlag al uit.

We hebben een lappendeken van nationale procedures, nationale pogingen tot terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers die soms wel en soms niet werken. En we hebben de Dublin-regel, die alle verantwoordelijkheid legt bij de landen waar de migranten als eerste binnenkomen. Er is een beetje geld. We hebben het Europese grensagentschap Frontex, maar dat is nog niet op sterkte.”

Het grote probleem is inderdaad de hoeveelheid aan verdragen en nationale wet- en regelgeving dat elkaar in de weg zit. Hierdoor ondermijnt de EU zichzelf, daarom is het geen slecht idee om het stelsel compleet te veranderen. De afgelopen jaren – met dank aan Merkels ‘Wir-schaffen-das-beleid’ – hebben we gezien dat de EU niet beschikt over een werkend migratiesysteem.

„We hebben een alomvattend Europees migratiebeleid nodig. Europa zal een asielbestemming blijven voor de ellende van de wereld. Dat hoort bij ons en bij de Europese manier van leven. Maar iedereen die niet die bescherming van de EU verdient, zal terug moeten. En deze keer doen we het ook.”

Vandaag gaat Schinas in gesprek met Rutte over enkele details en ook over de mening van Rutte. Rutte wordt nog steeds geprezen in Brussel omdat hij als één van de architecten bekend staat rondom de Turkije-deal.