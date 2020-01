Break! Tanja Nijmeijer stapt uit de FARC! ‘Te radicaal voor haar’

Onze geliefde, linkse, knuffelterrorist Tanja Nijmeijer heeft na veel wikken en wegen de knoop doorgehakt. Ze maakt niet langer deel uit van de linkse rebellen van de FARC. Dat schreef ze in een afscheidsbrief. De beweging zou niet meer bij haar passen, en vandaar dat ze keuze heeft gemaakt om de groep achter zich te laten.

Jarenlang heeft ze het volgehouden in de jungle, nu laat ze haar rode strijdkameraden toch achter in het oerwoud. Ze vindt dat de communistische strijdgroepering te veel is veranderd, het past niet meer bij haar idealen.

Met een (kort) afscheidsbriefje stapt Tanja Nijmeijer uit de Farc. "Dit past niet meer bij mij."https://t.co/aNgwS9tbUf — Edwin Koopman (@LatAmLink) January 22, 2020

Ze neemt met verdriet afscheid, volgens haar zou de partij zijn gecorrumpeerd. De communistische idealen zijn verwaterd.

“De partij is gemuteerd tot iets dat ik misschien nooit meer zal begrijpen.”

Het meest opmerkelijke van haar afscheid is dat ze aangaf zich niet gehoord te voelen, haar mediamomentje nam de laatste jaren ook af dus wellicht dat ze daarom minder prominent werd bij de FARC.

“Wanneer je jaren ergens bij zit zonder je goed te voelen bij wat er wordt besloten, besproken of gepland, dan is het tijd om te vertrekken voor je een obstakel wordt.”

Nu is het wachten op een spannende aflevering van Zomergasten met Nijmeijer, kan ze lekker drie uur praten over de communistische idealen die ze heeft nagestreefd in Colombia. Een dode meer of minder? Geen probleem, het communistische doel heiligt de middelen!