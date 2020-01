Brexit brengt FvD verloren Eerste Kamerzetel terug

Doordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, ontstaat er een parlementaire kettingreactie. FvD lijkt hierdoor een zetel in de Eerste Kamer terug te krijgen, die het was verloren aan de partij van ex-FvD’er Henk Otten.

Dit is er aan de hand: Toen Henk Otten de FvD verliet en daarbij een aantal mensen meenam, zat één van die mensen, Dorien Rookmaker, in de Eerste Kamer. FvD verloor daarmee dus een zetel. Rookmaker wil nu echter door naar het Europees parlement als europarlementariër. De brexit zorgt er namelijk voor dat de verdeelsleutel in het Europees Parlement wordt beïnvloed, waardoor Nederland drie zetels erbij krijgt en er voor de partij GO nu een plekje vrijkomt (die eigenlijk voor FvD bedoeld was).

Je zou dan denken dat er op de Eerste Kamerzetel van Rookmaker dan weer een nieuwe senator van GO die zetel in gaat nemen. Maar daar wist het FvD-bestuur onder leiding van Thierry een stokje voor te steken. Al bij de Eerste Kamerverkiezingen vroeg men om een voorkeursstem uit te brengen op twee loyale FvD-kandidaten. Die twee staan daardoor hoger in de rij dan Robert Baljeu van GO, die voor die partij de eerstvolgende kandidaat is.

Wat FvD betreft is dat een slimme zet geweest. Het komt op mij echter wel raar over dat GO door zo’n samenloop van omstandigheden in het Europees Parlement terecht is gekomen.