Column Ozair Hamid: Thierry Baudet is niet radicaal-rechts volgens radicaal-rechts zelf

Framing is voor sommigen in onze ‘inclusieve’ samenleving een structureel obstakel dat zij constant moeten weten te overwinnen. Pim Fortuyn vond door gruwelijke ondermijning van verschillende media en volksvertegenwoordigers de dood, Geert Wilders bracht het permanente beveiliging en hetzelfde dreigt FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet te overkomen. Is het label ‘radicaal-rechts’ wel journalistiek verantwoord, gezien de elementaire verschillen van visie tussen Baudets’ FVD en radicaal-rechtse individuen?

Een uitnodiging om deel te nemen aan een radicaal-rechtse Discord server (een chatplatform voornamelijk gebruikt door jongeren, red.) was het begin van een opeenstapeling aan vragen en oordelen. Ik sprak met Fitz, die als vertegenwoordiger van de desbetreffende server fungeert, over hun opvattingen en hoe rechts-radicalisme zich verhoudt tot FVD en haar gedachtengoed.

Fitz beschouwt zichzelf ‘technisch gezien’ als radicaal-rechts. Hij hekelt zich echter aan de ‘besmette term’ en prefereert rechts-reactionair. Rechts-reactionair ziet hij als rechtser dan mainstream politieke partijen; een nationalistische SGP met een meer aanwezige christelijke moraliteit. Overigens is ondanks die christelijke moraliteit vluchtelingen tijdelijk opvangen geen optie, zo betoogt hij.

Deze groep, een zeer kleine groep binnen FVD, ziet Thierry Baudet – tot hun teleurstelling – niet als radicaal-rechts. Op de vraag of Thierry Baudet radicaal-rechts is, antwoordt Fitz ontkennend. Hij zou heel liberaal overkomen en het staatsnationalisme aanhangen, doordat hij een Australisch immigratiebeleid wil implementeren waarbij iedereen die cultureel Westers is en kan bijdragen aan de Nederlandse economie, welkom is. Dit gaat recht tegen het principe van radicaal-rechts betreffende de participatie van niet-Westerse immigranten in de Nederlandse samenleving: een niet-Westers persoon kan door zijn afkomst nooit Nederlander worden.

Het Nederlanderschap wordt niet gedefinieerd door de normen, waarden en opvattingen van een individu, zoals de meeste rechts-liberalen en conservatieven constateren, maar simpelweg door afkomst, aldus radicaal-rechts. Deze onderscheidingen op basis van afkomst is echter een heel collectivistische, en dus ook geen rechtse, manier van politiek bedrijven dat aantoont dat er geen links-rechts schaalverdeling is. Partijen en ideologieën zijn in plaats daarvan in te delen in het hoefijzermodel: rechts-radicalisme is linkser dan rechts-liberalisme. Rechts-liberalen en liberaal-conservatieven stellen het individu centraal. Zo stelde Baudet in een interview met het Financieel Dagblad het volgende:

‘Ook onze sociaal-economische koers is anders. Wij zijn een klassiek-liberale partij en hechten grote waarde aan de vrije markt en de zelfontplooiing van mensen. Wilders is meer een sociaaldemocraat met een heilig geloof in de verzorgingsstaat.’

Wat FVD-aanhangers vervolgens terecht afvragen is het volgende: Hoe kan je iemand rekenen tot vertegenwoordiger van radicaal-rechts als de aanhangers van het rechts-radicalisme de leider, Thierry Baudet, niet erkennen als de rechtmatige leider die hun gedachtegoed en ideologie verdedigt, en zelfs bestrijdt door middel van het innemen van bepaalde standpunten?

Dat kan niet. En daarom kan Thierry Baudet niet verweten worden de leider van rechts-radicaal Nederland te zijn, ondanks een aantal misstappen. Het is dan ook niet geheel comme il faut van NU.nl en de Volkskrant, die beiden pretenderen objectief te zijn, om de FVD-leider als radicaal-rechts af te schilderen, zoals zij in dit en dit artikel hebben gedaan.

Het afschilderen van Baudet als radicaal-rechts door de media toont precies haar morele en journalistieke failliet aan.

*De naam Fitz is op verzoek gefingeerd.