Commissie-onderzoek toont aan: ‘enorm veel behoefte onder ouderen om te beschikken over zelfdodingsmiddel’! SGP ziet de bui al hangen

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 76 duizend ouderen boven de 55 een ‘persisterende doodswens’ hebben. Opmerkelijk hoge cijfers die de overheid voor een nieuw dilemma zet. De SGP ziet direct problemen in de uitslag van dit onderzoek. Zij vinden dat dit geen taak van de overheid is, de overheid is er om het leven te beschermen!

De cijfers komen van de commissie ‘Perspectieven op de doodswens’, het gaat om mensen die niet ernstig ziek zijn maar wel een zekere doodswens hebben. En wat blijkt, er is veel steun onder ouderen voor het concept ‘voltooid leven’.

Dit maakt dat het euthanasie-onderwerp weer direct prioriteit krijgt, iets wat in het recente verleden al tot wrijving leidden bij de coalitiepartners. Enerzijds de liberalen, anderzijds de christen-conservatieven. Een ongelukkige combinatie wat betreft dit onderwerp.

Ook de SGP maakt zich er zorgen over, zij vinden namelijk dat de overheid aan de kant van het leven moet staan.

Reactie SGP-leider @keesvdstaaij op ‘voltooid leven’-onderzoek: ‘Met dit onderzoek in de hand is het roekeloos om een ‘voltooid leven’-wet te maken. Dat zou onbegrijpelijk en onverantwoord zijn. De overheid moet aan de kant van het leven staan.’ — Pim van den Dool (@pimvandendool) January 30, 2020

Het moeilijke aan zo’n onderzoek is en blijft dat mensen van dag tot dag kunnen veranderen qua mening. Dit benadrukken ook de onderzoekers. De vraag is hoe valide zo’n onderzoek dan is. Het is een handige indicatie, maar of je als kabinet zijnde je standpunt gaat veranderen op dit onderzoek is nog maar de vraag of dat het verstandig is.

‘De situatie en omstandigheden hebben invloed op hoe de doodswens wordt beleefd.’ Ook kan de doodswens volgens de commissie ‘door de jaren heen verminderen of verdwijnen, ook op hoge leeftijd’

We zullen zien of de coalitie intern weer gaat clashen met elkaar rondom dit standpunt. Wellicht is het verstandig om ieder de eigen weg in te slaan. Dus los van het kabinet een meerderheid proberen te vergaren.

Het blijft een uiterst lastig en ingewikkeld punt.