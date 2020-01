Coronavirus ook besmettelijk tijdens incubatietijd, bijna 60 miljoen mensen in quarantaine

Nieuws over het coronavirus verspreidt zich mogelijk haast net zo snel als het virus op het moment doet. Met zoveel onduidelijkheid en wantrouwen is het maar gokken hoe we er voor staan. Maar een aantal ontwikkelingen zijn wel heel zorgwekkend.

Waar de Volkskrant de meest gedeelde geruchten en informatie als ‘onwaarschijnlijk’ of ‘onduidelijk’ afdoet, laat het toch een béétje te veel ruimte voor de mogelijkheid dat er een kern van waarheid in zit. Vooral het feit dat The Washington Times naar een zwaarbeveiligd lab voor biologische wapens verwijst, dat in de zwaar getroffen Chinese provincie Wuhan in gebruik is genomen.

En het percentage van 3 procent van de patiënten (17 van 557) die overlijden, is gebaseerd op verouderde informatie. Momenteel staat de teller op 54 doden en 2.057 besmette patiënten. Maar het grootste probleem is het feit dat China erkent dat het virus al tijdens de incubatietijd (maximaal twee weken) besmettelijk is. Gedurende die incubatietijd zouden er geen symptomen zijn die wijzen op besmetting. Dat feitje, gepaard met het bericht dat op moment van schrijven al zo’n 60 miljoen mensen in 15 steden in quarantaine zijn gezet (door de toegangen te blokkeren), of last ondervonden door poging daartoe, is reden voor argwaan.

Het betekent namelijk dat die quarantaine-maatregel mogelijk véél te laat van kracht is geworden en we de komende twee à drie weken zullen gaan zien hoe erg het écht is. Want de cijfers van de Chinese regering heeft iedereen ook grote twijfels bij, inclusief hun eigen burgers. Het zou dus wel eens heel wat erger kunnen zijn dan het toe nu toe lijkt.