D66 doet huilie huilie vanwege weigering om Rusland te bezoeken. Ondertussen heeft D66 Rusland zelf al eerder geweigerd

D66 en hypocrisie. Twee woorden die sterk met elkaar verbonden zijn. Als D66 zich geschoffeerd voelt dan weet je dat er meer aan de hand is. D66 prominent Sjoerd Sjoerdsma is op een ‘zwarte lijst’ gezet door het Kremlin. Hierdoor is hij komende maand niet welkom in Rusland, en kan dus niet mee met een Kamerdelegatie naar Rusland. D66 roept moord en brand, maar ondertussen vertellen ze niet het hele verhaal. Zoals gewoonlijk….

Als de Russische regering denkt dat ik vanwege deze druk mijn kritiek op bijv MH17 en mensenrechtenschendingen inslik, dan komen ze van een koude kermis thuis. pic.twitter.com/NtbEx1YWT7 — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) January 27, 2020

Op het eerste oog denkt men terecht dat die Russen weer bezig zijn met rare fratsen. D66 heeft al haar leden opgetrommeld om dit nieuws zo veel mogelijk uit te melken. Want wat is het een diplomatieke farce van de Russen.

Maar graaft men wat verder in de recente geschiedenis van D66, dan komt u uit op deze stemming. Waarin duidelijk wordt dat D66 zelf ook niet zat te wachten op kritische Russen in Nederland. Sowieso heeft D66 geen goede relatie met de Russen – herinneren we ons allemaal nog Pechtolds uitspraak over Russen?

D66 bedrijft weer een emopolitiek, zonder dat ze ons het hele verhaal vertellen. Nu doen ze – zoals we gewend van ze zijn – hartstikke zielig tegenover de media. Maar ondertussen is dit een diplomatiek steekspel wat D66 zelf is begonnen.

Oh, en hoe kunnen we Sjoerd Sjoerdsma verder het beste omschrijven? Als een politicus dat graag aan selectieve verontwaardiging doet!

Dit was de reactie op de weigering van de leiding van de Palestijnse Autoriteit om een collega-Kamerlid te ontvangen. pic.twitter.com/mddxEjcgOc — Alex ten Cate (@alextencate) January 27, 2020