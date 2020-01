D66 probeert weer stemmen te winnen! Na Klimaatdrammen komt nu #ikmaakmedrug

D66 zit electoraal gezien in het slob, de peilingen zijn niet al te rooskleurig. Vandaar dat D66 de zoveelste wanhoopspoging doet om toch nog stemmen te trekken. Ze zijn een nieuwe #-actie begonnen. Ditmaal om drugs te legaliseren, misschien dat er dan nog enkele jongeren op de partij gaan stemmen….

De partij is een hele petitie gestart om in Nederland drugs te legaliseren. Nu willen ze wel het volk raadplegen, maar een referenda? Ho maar…

Dit is nu een typisch gevalletje van puberliberalisme, voor jongeren klinkt dit als het ultieme liberale ideaal: vrijheid. Terwijl het eerder overkomt alsof D66 een Randstadhobby wil legaliseren.

Voor inhoud hoeven we niet bij D66 te zijn helaas.

De redenering van D66 is alleen niet al te fraai, zoals mederedacteur Tim Engelbart ook al laat zien.

https://twitter.com/TimEngelbart/status/1219195374793039872?ref_src=twsrc%5Etfw

Toch zit er wel degelijk een gedachte achter. Er is zelfs een heel manifest rondom de drugs legalisering geschreven.

D66 ziet namelijk heel veel in ‘staats-drugs’, een vorm van legalisering waar de controles van drugs bij de overheid liggen.

Instelling van een staatscommissie

Honderd jaar na de eerste Opiumwet is het tijd voor een nieuwe manier van denken. Over hoe we een weg vinden uit de crisis die de afgelopen eeuw te veel mensenlevens heeft verwoest en te veel geld heeft gekost. Dit gaat niet over de vraag wie vóór drugs is en wie ertegen. Dit gaat over doen wat werkt. We snappen dat daar ook het (verder) objectiveren en concretiseren van onze ideeën bij hoort. Wij stellen daarom voor om, in navolging van de Werkgroep Verdovende Middelen die in 1968 werd ingesteld om adviezen te geven over verantwoord drugsgebruik, een staatscommissie te benoemen. Deze staatscommissie zou de opdracht moeten krijgen om voorstellen te doen om ons drugsbeleid te hervormen, waarbij het uitgangspunt is om gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk te houden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk te waarborgen.