De sector is eensgezind, maar minister weigert alsnog schoolkeuze uit te stellen tot derde klas

Schoolbesturen, onderwijsbonden en leerlingenorganisaties zijn eensgezind in hun standpunt over het pas later geven van een schooladvies. Onderwijsminister Arie Slob weigert dit echter te doen, ondanks dat ook wetenschappelijk is aangetoond dat dit beter zou zijn.

Minister Slob draait er in mooie bewoordingen leuk omheen. Zo geeft hij toe:

“(…) toe dat het schooladvies in groep 8 voor sommige kinderen te vroeg komt.” Maar „anderen hebben er juist baat bij om sneller op vmbo, havo of vwo te beginnen.” Slob deelt „de wens om iets aan de vroege selectie te doen.”

Ook zegt hij te werken aan een plan om de eindtoets op de basisschool minder belangrijk te maken. Hij wil “af van de harde beoordelingsmomenten”.

Maar de schoolbesturen, onderwijsbonden en leerlingenorganisaties merken (terecht) op dat met een later schooladvies, de kinderen die daardoor nu nog achterstanden ontwikkelen, in de toekomst meer kans zouden krijgen om uit die achterstand te blijven. Het gaat dan met name om ‘laatbloeiers’ en kinderen uit achterstandswijken. Vooral bij die laatste groep blijkt dat zij vaak veel te snel naar vmbo niveau twee of drie worden gestuurd.

En wie weet hóé groot de impact is van het op die leeftijd ondergedompeld worden in zo’n schoolcultuur? Volgens mij wordt dat echt grof onderschat. Dat je intelligent bent of een bepaalde capaciteit bezit, wil namelijk nog niet betekenen dat je zo’n cultuur makkelijk overstijgt. Ik acht de kans groter dat zo’n knaap z’n klas- of schoolgenoten leert te manipuleren. Of hij lijkt extra gevoelig voor sociale uitingen en gedragingen, waardoor hij zich haast volledig lijkt te hebben aangepast aan z’n omgeving. Die eerste is gevaarlijk en die beide zijn een verlies.