Ditmaal een PvdA-raadslid dat wordt verdacht van fraude!

Is het een keer niet een VVD-er dan is het wel weer iemand van de PvdA die de boel probeert te bedriegen. PvdA-raadslid te Rotterdam, Kevin van Eikeren, wordt verdacht van fraude. Hij zou meerdere malen de verzekeringsmaatschappijen hebben opgelicht. Wat een man van het volk is het toch…..

Niemand van de Rotterdamse fractie was op de hoogte van dit, daarom sloeg dit in als een bom voor de PvdA Rotterdam.

”Ik heb het nieuws via Rijnmond moeten vernemen”, zegt fractievoorziter Co Engberts. ”We zullen dit later vandaag intern bespreken.”

Zelf zegt Van Eikeren dat er van oplichting geen sprake is, maar dat hij ‘domme fouten’ heeft begaan in het verleden. Wel moet gezegd worden dat het om ten minste 10 gefraudeerde spullen gaat. Van laptops en fototoestellen tot aan schoenen, flink wat ‘foutjes’ heeft Van Eikeren dus gemaakt. Wel heeft hij alles al terugbetaald, als we hem moeten geloven.

“Ik heb inderdaad in het verleden een stomme fout gemaakt. Ik heb het gedaan omdat ik financieel door de bodem zat. Al het geld is terugbetaald aan de verzekeringsmaatschappijen.”

Het is nu wachten op het politie onderzoek en ook wat de fractie van de PvdA gaat doen. Als ze slim zijn zetten ze hem direct op non actief. Zijn naam is hoe dan ook besmet.