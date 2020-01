Donald Trump dreigt 52 Iraanse doelen te bestoken met ‘gloednieuw Amerikaans geschut’

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran op Twitter om geen militaire wraak te nemen voor het doden van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Trump zegt 52 Iraanse doelen op het oog te hebben die worden aangevallen als Iran toch een aanval uitvoert op Amerikaanse militairen of Amerikaanse bezittingen.

Volgens Trump zijn een aantal van de geselecteerde doelen “heel belangrijk voor Iran en de Iraanse cultuur.” Trump vind dat Iran, na de aanval van gisteren op Amerikaanse doeleinden, “heel brutaal praat uit wraak voor het uit de weg ruimen van hun terroristenleider.”

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently….

Vlak voor de dreigementen van Trump, die tevens hoogste legerbasis van de Verenigde Staten is, gaf Iran aan wraak te willen nemen voor de aanslag op de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi Al Muhandis.

Trump rechtvaardigt de dood van Al Muhandis: “Hij had net een Amerikaan gedood en veel anderen verwond. Ook was hij bezig met het voorbereiden van een aanval op onze ambassade”, aldus de Amerikaanse president op Twitter.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 januari 2020