Fakenews! Guy Verhofstadt en Sophie in ‘t Veld verspreiden nepnieuws!

EU-ophitser Guy Verhofstadt en ‘meer EU’-roeper Sophie in ‘t Veld van D66 hebben beide fakenews verspreidt. Via Twitter gingen ze flink tekeer tegen Polen, waar maar snel maatregelen tegen moesten worden genomen! Zogenaamde LGBT-vrije zones zouden bij diverse gemeenten op borden worden aangegeven. Alleen ís dat helemaal niet zo!

Een aantal foto’s gaat via Twitter rond. Mensen staan bij een bordje van een gemeente. Op dat bordje staat dat het daar een ‘LGBT-vrije zone’ betreft, de persoon die ervoor staat kijkt als de teleurgestelde LGBT-‘er wie die is. Heel heftig, moedig en hartverscheurend allemaal. En wat is Polen toch een kut land!

Maar nadat D66’er Sophie in ‘t Veld en EU-bobo Guy Verhofstadt de foto’s hadden verspreid, werd duidelijk dat het om het werk van een kunstenaar ging! De man had de bordjes zelf daar opgehangen voor een compositie voor die foto’s. De Poolse overheid had er dus op geen énkele manier wat mee van doen.

Ja, er zijn weliswaar daadwerkelijke LGBT-zones in het land (al rond de 100 geloof ik zelfs), maar die worden niet door gemeenten aangegeven. Het gebeurt allemaal wat geniepiger. En hoe erg en vervelend dat ook is, dat maakt wél een verschil met het beeld dat die foto’s nu zonder context schetsen. Dat is gewoonweg misleidend, en dus fakenews! Zo makkelijk gaat dat dus…