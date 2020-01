‘Femke Halsema blijft Joods restaurant in Amsterdam bewaken’

De Nationale Politie blijft voorlopig koosjer restaurant Hacarmel in Amsterdam bewaken. In de portiek van het restaurant werd woensdag een verdacht pakketje gevonden. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema acht de situatie nog niet veilig genoeg om de opgehangen beveiligingscamera’s bij het restaurant weg te halen.

Femke Halsema uit nu haar zorgen over de onveilige situatie die bij het restaurant is ontstaan. De camera’s van de politie zullen de komende tijd dan ook “zeker blijven hangen”, aldus de Amsterdamse burgermoeder.

De advocaat van de eigenaar van het restaurant schreef op Twitter dat de politie had geadviseerd om de politiecamera, die in 2018 werd opgehangen, weg te halen. “Bijzonder verontrustend”, aldus de advocaat.

Femke Halsema uit in het AT5 programma ‘Het Gesprek’ haar zorgen:

“Als een camera lang hangt en er gebeurt niks, dan wordt er geëvalueerd. Dat was nu ook het geval. Ik ben zelf langsgegaan bij het restaurant om te kijken hoe de sfeer was.”

Halsema ging ook in gesprek met de vader van de eigenaar van het Joodse restaurant:

“Daarna ben ik teruggegaan en heb ik in de Driehoek (gemeente, politie, Openbaar Ministerie, red.) erover gesproken. We waren het als Driehoek erover eens dat het niet verstandig was om de camera weg te halen. Dus gelukkig hing ‘ie er. Bij HaCarmal is al eerder een aantal keer iets gebeurd wat antisemitisch was’, zegt Halsema. ‘En je wil dat zo’n restaurant de vrijheid en veiligheid heeft om gewoon te ondernemen.”

De burgemeester van A’dam liet cliënt, eigenaar van #HaCarmel, recent weten dat de politie adviseert de camera’s bij het restaurant weg te halen omdat daartoe geen noodzaak meer bestaat. Dat is gelukkig nog niet gebeurd, maar tegelijkertijd bijzonder verontrustend. — Loonstein Advocaten (@LoonAdvocaten) 15 januari 2020

Woensdag werd de omgeving van het restaurant nog urenlang afgezet door de politie. Nabijgelegen huizen werden ontruimd nadat er in het portiek een pakketje waaruit draden staken werd aangetroffen. Na onderzoek van de explosieven opruimingsdienst werd geconcludeerd dat er geen explosief in het pakketje zat. Het restaurant kwam in het verleden al vaker in het nieuws omdat het herhaaldelijk slachtoffer werd van vernielingen.