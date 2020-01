Fopcaberatier Martijn Koning keihard onderuit getackeld op sociale media

Dat Martijn Koning niet de grappigste in huis is wisten we al sinds zijn beroerde Sinterklaasconference ‘Sint & Nieuw’ in 2015. Toch heeft de fopcaberatier zich bijna vijf jaar later pas echt onsterfelijk belachelijk gemaakt door een nog groter gedrocht van een Oudejaarsconference neer te zetten. Het bleek zelfs voor de bühne niets waard.

De Oudejaarsconference van de vermoeiende deugblondine Claudia de Breij kon dit jaar zelfs rekenen op meer positieve reacties dan de show van Martijn Koning. Laatstgenoemde werd dan ook keihard onderuit getackeld op de sociale media.

Wat lullig voor die jongen. Maanden voorbereiding en dan zó afgaan. Ik heb met hem te doen. #martijnkoning — Bas-Joren Olbertz (@BasJorenOlbertz) 31 december 2019

De reacties op de performance van Koning zijn niet mals:

"Is er dan niemand in zijn omgeving geweest die hem hier voor heeft kunnen behoeden? Waren er geen signalen na de try-out?", aldus iemand op Twitter.