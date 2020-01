Forum spreekt schande van verdeling subsidiepot lokale politieke partijen!

Forum voor Democratie meent een nieuwe stok te hebben gevonden om het partijkartel mee te slaan, de partij van voorman Thierry Baudet vindt het ‘graaigedrag’ onacceptabel van de landelijke partijen. Zo blijft er helemaal geen ene cent over voor lokale partijen, terwijl die partijen toch een derde van de stemmen wisten te pakken. Klopt dit wel?

Landelijke partijen keren zichzelf miljoenensubsidies uit. Van de beschikbare €9 miljoen pakken ze €8.650.000. Lokale partijen – 32,8% van de stemmen in 2018 – krijgen een fooi. #FVD voorspelde dat precies dit zou gebeuren! Kijk hier: https://t.co/Lp9WxYrMUa pic.twitter.com/NQ0OuNqMIj — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) January 18, 2020

Wanneer men dit zo ziet dan moet je haast wel denken: wat een corrupte zooi. Het is opmerkelijk te noemen dat lokale partijen zo weinig subsidie krijgen. Terwijl ze toch echt een 1/3 van de stemmen wisten te veroveren. Het is geen marginale beweging, het lokalisme viert hoogtij dagen in Nederland. Maar ze krijgen weinig erkenning vanuit Den Haag en dat is uiteraard enorm treurig.

Forum kaartte dit probleem al eerder aan, maar kreeg voornamelijk loze beloftes te horen. Forum heeft al eerder gepleit voor het verhogen van de subsidiepot voor gemeente politiek, toch lijkt het er eerder op dat de pot juist kleiner gaat worden. Wat nog nadeliger gaat worden voor lokale partijen.

Democratie en volksvertegenwoordiging lijkt ver te zoeken bij de landelijke partijen, door grote delen van de subsidies te claimen hopen ze zelf veel invloed te houden op nationaal én regionaal niveau.