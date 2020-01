Geert Wilders leert ons opnieuw klokkijken: Het ‘Uur van de Sharia’ is nabij in Nederland

In een angstaanjagende afbeelding op de sociale media luidt Geert Wilders opnieuw de noodklok. Volgens de PVV-leider is het vijf voor twaalf en tikken we vanuit het ‘Tijdperk der Tirannie’ bijna het ‘Uur van de Sharia’ aan.

Geert Wilders geeft in een geïllustreerde ‘infographic’ van een klokwerk een hele nieuwe betekenis aan ons tijdsbesef. Op Twitter zegt hij dat de tijd nu écht dringt om de islam een halt toe te roepen.

Om zijn noodoproep luister bij te zetten heeft Wilders een (tweetalige) illustratie laten ontwerpen om het klokje weer rond te krijgen:

I: Verlichting

II: Beschaving

III: Normen

IV: Waarden

V: Rechten

Volgens Wilders tast de klok vanaf zes (VI) in bloedrode cijfers de democratie aan.

Ironisch genoeg staat juist de term ‘democratie’ ondersteboven geschreven en is de ‘6’ (maak daar maar meervoud van) een symbolisch getal voor D66, de door Wilders zo gehekelde partij van Alexander Pechtold en Rob Jetten.

Daarna tikt de klok, volgens de filosofie van Wilders, als volgt verder:

VII: Vrijheid

VIII: Welvaart

IX: Islam

X: Segregatie

XI: Tirannie

En van het ‘Tijdperk der Tirannie’ zijn we volgens Wilders nu bijna aanbeland in het ‘Uur van de Sharia:’

XII: Sharia