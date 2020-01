Geert Wilders woest op WNL: ‘Die man wilde alle PVV’ers het land uit zetten!’

Het vrolijk, rechtse geluid van WNL krijgt de volle laag van Geert Wilders. Morgen verschijnt Joop van Riessen bij WNL op Zondag om te praten over de criminaliteitscijfers, maar de man heeft in het verleden wat pikante opmerkingen gemaakt over de PVV. Wilders vindt het belachelijk dat zo’n man nog serieus wordt genomen en een podium krijgt aangeboden.

De man die me al in 2007 wilde “mollen” en alle PVV-ers het land wil uitzetten wordt doodleuk door @WNLOpZondag van @BertHuisjes uitgenodigd om over criminaliteit te babbelen. Wat een tuig.https://t.co/sUe4sDk02t#wnlopzondag #Wilders #PVV https://t.co/aW5phN83CU — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 18, 2020

De ex-politiecommissaris zei in het verleden dat mensen die op de PVV stemde niet thuis horen in deze samenleving. De multiculturele samenleving mag volgens Van Riessen niet worden bekritiseerd, doe je dat wel dan deporteert hij je het liefst het land uit.

Wilders ziet de bui al hangen, Van Riessen zal morgen alles proberen goed te praten om zo het probleem onder het tapijt weg te vegen.

Een vorm van repressieve tolerantie. NPO (onaantastbaar in eigen gecreëerde bubble) zonder tegenspraak laat steeds meer van zichzelf zien. Dit zijn uitwassen. — Ernst Lissauer (@ErnstLissauer) January 18, 2020

Ook Ongehoord Nederland vindt dit te ver te gaan en spreekt schande. Iemand met zulke uitspraken zou niet meer op tv mogen verschijnen. De linkse trollen zullen nu wel uit hun holen komen om te zeg dat die Van Riessen toch ‘ongehoord’ is?

Helaas is de realiteit toch anders. De PVV wordt al jaren op de NPO gedemoniseerd, ze schuwen geen enkel middel om de PVV en haar stemmers als uitschot van de maatschappij te bestempelen. Toch blijft de PVV prominent aanwezig bij verkiezingen, mensen luisteren niet meer naar de NPO. Dat moge duidelijk zijn.