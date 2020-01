Goed nieuws! Extinction Rebellion valt vanaf nu iedere maand te bewonderen!

2020 is nog maar net begonnen of we krijgen al fantastisch nieuws. De millennial-helden van de Groene Khmer gaan dit jaar op de eerste maandag van de maand dood spelen. Ze gaan zoals we van deze ‘stoere rebellen’ gewend zijn ergens op pleintje op de grond liggen om ons zo te choqueren – of althans dat hopen ze te bereiken.

Iedere maand kunnen we dus weer een dolkomische ‘Die-in’ verwachten. Het luchtalarm wordt iedere eerste maandag van de maand ook getest, volgens XR dus een uitgelezen kans om deze test op een noodsituatie ook te gebruiken voor hun eigen doembeelden.

Vandaag zijn onze Rebellen te bewonderen op de Dam wat waarschijnlijk weer prachtige beelden gaat opleveren van ongewassen types die lekker op de warme grond van de Dam liggen.

Het is nog niet zeker of ze iedere maand naar een andere plek zullen gaan, wij hopen van harte dat ze gewoon iedere maand opnieuw Amsterdam hier mee lastig vallen. Zo kan de rest van nuchter Nederland gewoon verder met leven en werken.

De vraag is hoeveel media aandacht zo’n continue actie zal opleveren. Op een gegeven moment heeft men ‘het wel gezien’ en interesseert het werkelijk waar niemand meer.