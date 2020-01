Gothic-advocaat Inez Weski dient klacht in tegen anonieme advocaten van kroongetuige Nabil B.

Inez Weski, de advocaat van topcrimineel Ridouan Taghi, dient een klacht in bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Dit doet de immer zwartgeschminkte advocaat tegen de nieuwe anonieme advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het strafproces tegen Taghi.

Aanleiding is een interview in De Telegraaf met de anonieme advocaat van B. Deze strafpleiter haalt in het interview hard uit naar Weski. Nabil B. heeft volgens de anonieme advocaat gezegd dat Weski zijn advocaten “voor het vuurpeleton” zal zetten.

Weski zou van mening zijn dat de advocaat en zijn of haar collega hun anonimiteit moeten doorbreken. Anders is het volgens Weski onmogelijk dat Taghi een eerlijk strafproces te wachten staat.

Zelf ontkend Inez Weski de beweringen van de anonieme advocaat: “B.’s advocaat doet willens en wetens in strijd met de feiten allerlei lasterlijke en zelfs opruiende uitspraken.” Ook vraagt Weski zich af waarom de advocaat van Nabil B. zijn cliënt “leugens” over haar voorhoudt. “En dan uitspraken over een vuurpeleton uitlokken. Als dat al zo is gegaan”, aldus Weski.

De eerstvolgende zitting volgt op 27 februari in Marengo. Naar alle verwachtingen zal dan ook kroongetuige B. voor het eerst zijn opwachting maken in de rechtszaal, als het middelpunt van een groep medeverdachten in het proces.