GroenLinksers worden luchtziek van vliegtuigen, FVD-stemmers blijven zweven zonder schaamte

Meer dan een kwart van de bevolking is voorstander van de uitbreiding van luchthaven Schiphol. Een jaar geleden lag die steun nog tien procent hoger. Ongeveer een derde van de Nederlanders, die wel eens vliegen, melden een vorm van vliegschaamte te hebben.

Onder de kiezers van GroenLinks tikt de vliegschaamte zelfs de 75 procent aan. Kiezers van Forum voor Democratie hebben het minst te maken met bedeesdheid. Slechts vier procent van de Baudet-sympathisanten zegt zich druk te maken over het huidige luchtverkeer.

Maar liefst een derde van de Nederlandse bevolking -die zelf ook bekennen weleens te vliegen- zegt wél te lijden aan zogenaamde ‘vliegschaamte’. FVD-sympathisanten vliegen vaker zonder gêne (4%) dan de gemiddelde GroenLinks-activist (75%), zo blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond.

Na FVD is het het andere ‘middelrechtse spectrum’ dat hoopt op een groeispurt binnen de Nederlandse luchtvaartsector. Zo is 59 procent van de VVD’ers en de helft van de PVV’ers een voorstander van uitbreiding van het vliegverkeer in Nederland. Daarna volgen respectievelijk het CDA (40 procent) en 50PLUS en D66 (beiden 32%).