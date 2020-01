Groep Otten had gelijk over waanzin plan InvestNL! VVD en CDA lopen nu te huilen

Groep Otten ontplooit zich steeds meer tot een kleine fractie met grote realisten. Ze boekte een overwinning bij het stikstofvraagstuk en nu blijkt ook dat Henk Otten het bij het goede eind had wat betreft de totale waanideeën van Wouter Bos omtrent InvestNL. Waar Rutte eerst nog hoog van de toren stond te blazen, realiseert hij zich nu dat InvestNL helemaal niks doet voor het MKB. De achterban van de VVD en CDA is dus belazerd.

Eerder berichtten we al over een zeldzaam debat tussen premier Rutte en Otten over liberale waarden betreffende de rol van de staat, toen al was Otten scherp op zijn kritiek rondom het plan InvestNL. Zowel het CDA als de VVD krabben zich nu achter de oren, Otten liet zien wie de liberale denker in de Eerste Kamer is.

Halverwege november, tijdens een debat over machtigingswet van InvestNL, waarschuwde Otten al voor het plan. Nu blijkt hij weer gelijk te hebben.

Ik heb in meerdere hoedanigheden vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over de Machtigingswet Invest-NL. De beantwoording was vaak nogal van algemene aard en niet altijd even specifiek. Daarom heb ik nog een aantal specifieke vragen aan de minister over de Machtigingswet Invest-NL. Allereerst: kan de minister toelichten wanneer er volgens hem spraken is van marktfalen? Want juist vanwege dit marktfalen is Invest-NL in het leven geroepen. Waar doelt de minister specifiek op? Wat is zijn definitie van “marktfalen”? Hoe valt de doelstelling van een goed rendement op de investeringen van Invest-NL te rijmen met het investeren waar de markt faalt? De Raad van State wijst hier ook op in het advies bij de Machtigingswet. De raad zegt namelijk “dat het formuleren van adequate doelstellingen, taken en criteria voor het functioneren van Invest-NL essentieel is voor een zinvolle inzet van dit investeringsinstrument. Immers, daar waar de markt functioneert, hebben Invest-NL en dus ook de inzet van collectieve middelen geen toegevoegde waarde en leidt optreden van Invest-NL tot marktverstoring.” Aldus de Raad van State in zijn advies van 26 oktober 2018. Hoe gaat de minister voorkomen dat Invest-NL investeert in onrendabele projecten waar de markt geen interesse in heeft?