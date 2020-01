Groningse SP-Commandant noemt Thierry Baudet een nazi, partijtop neemt afstand van ‘domme uitspraak’

Binnen de Socialistische Partij (SP) is beroering ontstaan na een ‘domme uitspraak’ van een provinciaalse vertegenwoordiger namens die partij. Maarten Kluit, fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen, deelde zaterdagavond een tweet waarin hij FVD-leider Thierry Baudet uitmaakt voor nazi. De landelijke partijtop heeft inmiddels afstand genomen van de uitspraak.

Behalve dat de democratisch verkozen Baudet een ‘nazi’ is volgens Kluit, vormt de FVD-leider ook nog eens ‘de grootste bedreiging van de natiestaat’. Daarbij lijkt Kluit even te vergeten hoe het er jaren geleden aan toe ging in Oost-Duitsland, de dictatuur na het nazi-tijdperk in Duitsland.

Roeptoeter Kluit was zich zaterdagavond nog van geen kwaad bewust. Tegenover RTV Noord reageerde hij: “Het is een extreme mening, maar ik heb hier drie keer over nagedacht en ik blijf hier achter staan.” Overigens kwam Kluit daar vandaag gedeeltelijk op terug. De bewuste tweet heeft hij namelijk inmiddels verwijderd.

Het zou goed kunnen dat Kluit zijn tweet heeft moeten verwijderen op aandringen van de landelijke partijtop van de SP. Die waren namelijk ‘not amused’ met het ondoordachte berichtje van hun Groningse onderdaan.

De Groningse woordvoerder namens de SP reageert als volgt:

“De volledige partij neemt volledig afstand van de tweet, de uitspraken en het gedachtengoed. Het behoeft geen uitleg hoe dit afstraalt op onze partij. Wij gaan vandaag in gesprek met meneer Kluit over zijn tweet en zijn gedachtegoed. Daarna komen wij met een officiële persverklaring.”

Zowel Thierry Baudet als de landelijke SP-leider Lilian Marijnissen hebben nog niet gereageerd op het voorval.