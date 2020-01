Grote peiling wijst uit: kabinet negeert kiezer – Meerderheid van links tot rechts wil strenger immigratiebeleid

Een verrassende peiling, uitgevoerd door EenVandaag onder hun Opiniepanel van 27.000 leden. Daaruit blijkt namelijk dat een meerderheid van de stemmers, van links tot rechts, een strengere aanpak van immigratie wil. Alleen GroenLinks-stemmers vinden dat zielig, al scoort ook die achterban verrassend hoog op dit punt.

Grote peiling

Peilingen bij EenVandaag gaan normaliter steekproefsgewijs, met een populatie van 1.000-1.500. Of dat representatief is, wordt nog wel eens betwist (tenzij het jou uitkomt natuurlijk). Maar bij deze peiling laat EenVandaag daar geen twijfel over bestaan en deden er 27.000 panelleden mee.

‘Niet meewerken aan uitzetting moet strafbaar worden’

Het punt van uitzetting bij illegaliteit, met name bij gebrek aan medewerking door de uitgeprocedeerde asielzoeker, maakt dit overduidelijk. Volgens 8 op de 10 kiezers (78 procent) zou dit namelijk strafbaar moeten worden gesteld. Alleen GroenLinks-stemmers zijn het hier in ‘slechts’ 4 op de 10 gevallen (37 procent) mee eens.

PvdA

Ook opvallend is het feit dat er onder PvdA-stemmers 61 procent ‘eens’ wordt gepeild, terwijl die partij in 2014 zélf de VVD heeft overgehaald om die strafbaarheid juist te schrappen.

Immigratiestop

Ook is er een meerderheid (64 procent) die vindt dat de immigratie moet worden beperkt door een maximum in te stellen. Vicepremier Hugo de Jonge opperde dit idee.

Kabinet voert minderheidsstandpunt uit

Het meest opvallende feit is dat een aardig grote meerderheid van de stemmers, van bijna alle politieke partijen, het dus eens is met het standpunt over strengere immigratie. Uit deze peiling blijkt namelijk dat het kabinet overduidelijk een minderheidsstandpunt uitvoert. En niet alleen dat, maar ook aardig wat partijen blijken iets heel anders te zeggen of te willen dan dat een meerderheid van hun eigen kiezers wil! Belachelijk!