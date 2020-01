Halsema gaat ‘patseraanpak’ van Rotterdam niet overnemen: ‘We willen niet etnisch profileren’

In Rotterdam gebruikt men al jaren – met succes – het zogeheten ‘patseraanpak’ in de strijd tegen de criminaliteit. Echter zit Amsterdam niet op deze proactieve manier van controleren te wachten. Amsterdam wil niet de schijn wekken van etnisch profileren, ook al werkt de aanpak hartstikke goed in Rotterdam. Gevalletje deugen voor de bühne?

In Rotterdam is het beleid dat mensen die in ‘patser’ wagens rijden vaker worden gecontroleerd. Bestuurders hebben dan de gelegenheid om aan te tonen dat die auto van hun is, als de zaak niet helemaal klopt dan heeft de politie recht om de auto in beslag te nemen. De VVD droomt er al langer van om dit beleid ook landelijk in te stellen, vooral vanwege de goede resultaten in Rotterdam.

Afgelopen jaar werd om dit beleid gevraagd in de Amsterdamse gemeenteraad, ze heeft toen met de driehoek besloten om dit beleid niet in te voeren. Ze zien liever wat in ‘dynamische controles’ voornamelijk omdat ze in Amsterdam bang zijn dat iemand gaat roepen dat de politie aan etnisch profileren doet. Amsterdammers deugen nu eenmaal graag.

Voor een lik-op-stuk-beleid hoef je niet in de hoofdstad te zijn, zij zijn als de dood dat er een schijn van ‘racisme’ zal worden gevonden bij de ordehandhaving. Dus liever komen ze een zachte aanpak dan een harde aanpak. Gelukkig weten we dat ook weer.