ICT problemen bij de overheid! Kamervoorzitter Arib waarschuwt voor nationale veiligheid

Door falende ICT bij de overheid kan het nog weken duren voordat Kamerleden weer ‘normaal’ – lees: via beveiligde netwerken – kunnen thuiswerken. Kamervoorzitter Arib roept op om Kamerleden in de tussentijd zo min mogelijk thuis te werken. Dit zodat er zo min mogelijk kan worden gehackt. Het gaat weer lekker in Den Haag.

Kamerleden werken via het systeem Citrix, maar dat zit een enorm lek in. Wat betekent dat Kamerleden – die officieel maar drie dagen per week in Den Haag hoeven te zijn – nu via hun privémail de moties en Kamervragen indienen. Van de zotten natuurlijk dat dit de tijdelijk oplossing moet zijn. Falende ICT is iets waar al langer voor wordt gewaarschuwd.

„We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid zeggen wanneer het wordt opgelost”, zegt een woordvoerder van Arib. „We zijn afhankelijk van wanneer Citrix met een oplossing – een zogeheten ’patch’) komt. En wij moeten vervolgens zekerheid hebben dat die patch afdoende is. Dat vergt testtijd.”

Te lang is digitale veiligheid min of meer verwaarloosd in Den Haag. Gelukkig worden zo langzamerhand enkele Kamerleden wakker. Dit kan niet zo langer, Den Haag loopt lichtjaren achter op de moderne techniek.

We maken ons soms heel druk om ons gebouw, maar we moeten net als ziekenhuizen en universiteiten ons digitale gebouw op orde hebben.” Verhoeven: „Digitale veiligheid vergt meer aandacht en geld. Het is geen abstract iets meer. Of het nu gaat om ziekenhuispatiënten in Leeuwarden of studenten in Maastricht: het raakt ons.”