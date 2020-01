Jonge tieners verantwoordelijk voor flatbrand Arnhem vrijgelaten

De twee 12- en 13-jarige tieners die verdacht worden van de dodelijke flatbrand in Arnhem-Zuid, zijn vrijgelaten. Verdacht zijn ze nog steeds, maar wegens ‘persoonlijke omstandigheden’ zijn ze nu wel weer op vrije voeten.

Jonge tieners klooien met vuurwerk in een flatgebouw. De boel vliegt in de fik en een vader met z’n 4-jarige zoontje komen om in een vastzittende lift (waar moeder en dochter ook in zaten, maar het overleefden). Dit klinkt natuurlijk als het ‘ideale’ bericht om lekker cynisch te gaan lopen doen over het Nederlandse rechtssysteem, hoe achterlijk die kinderen wel niet zijn en dat vuurwerk maar eens aan banden moet worden gelegd. Jammer, want dat mag ik graag doen, maar helaas. Deze kwestie vereist toch echt nuance…

Er stond namelijk een oud bankstel in de centrale hal waar de kinderen vuurwerk afstaken. Die bank is in de fik gevlogen maar zou op zichzelf niet zó gevaarlijk moeten zijn voor de bewoners van de flat. Die flat is namelijk wel degelijk brandveilig en biedt bewoners de mogelijkheid om de rookontwikkeling te vermijden. Wat er schijnbaar gebeurde (op basis van onderzoek) is dat onafhankelijk van de brand in de hal, de lift er door stroomuitval mee ophield, net toen ze met het hele gezin in die lift zaten.

De tieners zullen dus hooguit aangepakt worden voor brandstichting. Maar niets wijst erop dat het maken van slachtoffers hun bedoeling was. En zelfs al was het hun bedoeling, onder normale omstandigheden (dus wél stroom en een werkende lift) was het ze waarschijnlijk niet gelukt. In het ergste geval krijgen ze 12 maanden jeugddetentie, maar het lijkt er tot nu toe alleen maar op dat het om twee sufferds gaat die door dommigheid een ongeluk onbedoeld hebben verergerd. Voor de nabestaanden moet dat al helemaal een worsteling zijn…