Kijk dan! Zweedse feministenclub met zingt luidkeels bizar liedje over hun ‘pussy’ met links parlementslid

Ik weet het, het is pas vrijdag. Maar dit is hoe dan ook het meest bizarre liedje dat je dit weekeinde gaat horen. Een linkse Zweedse parlementariër die samen met haar feministische vrouwenkoortje een liedje zingt over een “feestje in hun poes”.

Via leadership consultant Darya kwamen we ook in aanraking met dit eh… bijzondere… filmpje. Te zien is de 46-jarige Zweedse parlementariër Veronica Palm, van de PvdA van aldaar. Zij zingt samen met haar feministische koor Guldfittorna een a capella-liedje genaamd “Party in my pussy”, terwijl één van hen als een zeester op de grond ligt – vermoedelijk moet zij het vrouwelijke geslachtsdeel uitbeelden.

Darya zelf moest nogal lachen om het filmpje: “WTF!! Die hedendaagse feministen en hun obsessie met hun PUSSY!!” Zelf omschrijft het dameskoor hun bezigheden als volgt: “Wij streven naar diversiteit, in huidskleur, religie en seksuele oriëntatie.” Ze zingen over “seks en geweld om de woede van een pariarchale wereld te spiegelen.” Hun doel? “Ruimte geven aan feministische frustratie.” Guldfittorna is een graag geziene gast in diverse theaters en etablissmenten in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

Een artikel van het radicaal-rechtse nieuwsmedium Samhällsnytt over dit bijzondere fenomeen is inmiddels al meer dan tienduizend keer gedeeld op sociale media. Want Zweden mag dan wel hyper-politiekcorrect zijn, maar – geloof het of niet! – zelfs dáár is een grens aan hoeveel hysterie een normaal mens kan verdragen.