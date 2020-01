Kleinzielige Chris Aalberts kan niet tegen kritiek van “Baudet-fans”: “Vrije pers!”

Als journalist, blogger of hoe je dat ook maar wilt noemen, moet je toch een beetje tegen kritiek kunnen. Helaas denkt Chris Aalberts (ja, die van TPO en De Kanttekening) daar heel anders over. Op het moment dat hij wordt aangesproken op zijn bevooroordeeldheid jegens Forum voor Democratie roept hij namelijk meteen dat FVD’ers blijkbaar tegen “de vrije pers” zijn.

Hij mag dus alles over iedereen roepen, maar als iemand iets terugzegt is dat meteen een aanval op de persvrijheid. Een beetje zielig.

Het begon allemaal met een tweet van Aalberts over Armita Taheri. Volgens Aalberts had zij Thierry Baudet moeten aanspreken op “racisme.” Dat had ze moeten doen tijdens haar speech op het afgelopen FVD-congres eind vorig jaar.

Maar toch Aalberts’ schok deed ze dat niet. En dus schrijft hij: “Als Armita Taheri Thierry Baudet niet aanspreekt op racisme, wie dan wel?”

Als Armita Taheri Thierry Baudet niet aanspreekt op racisme, wie dan wel? https://t.co/LaC4oSFWL0 — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) January 8, 2020

FVD-supporters konden dat natuurlijk bepaald niet waarderen. Eén van hen, Carrie Bijnen Jr., reageerde daarom met een: “Zielig menneke zoek un hobby kneus.”

Zielig menneke zoek un hobby kneus — Carrie Bijnen Jr (@BijnenJr) January 8, 2020

Bepaald geen literair hoogstandje, maar ook weer niet agressief ofzo. Zou je denken.

Helaas gebruikte Aalberts die kritiek (om het maar zo te noemen) om alle FVD-supporters maar weer weg te zetten als wannabe tirannen. “Vrije pers met Baudet-fans, deel 74267378544,” schrijft hij op Twitter.

Vrije pers met Baudet-fans, deel 74267378544. https://t.co/Y9Esi71tl3 — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) January 8, 2020

Zoals Jan Dijkgraaf terecht stelt is het weliswaar “een domme reactie,” maar lijkt het nergens de vrije pers ook maar een beetje te hinderen.

Het is een domme reactie, maar waar hindert dit de vrije pers? — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) January 8, 2020

Aalberts geeft vervolgens toe dat het misschien toch wel wat meevalt, inderdaad. “Het zegt iets over attitudes. Meer niet. Gelukkig maar,” legt hij uit.

Het zegt iets over attitudes. Meer niet. Gelukkig maar. — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) January 8, 2020

Die verklaring slaat natuurlijk nergens op. Waarom zou je de persvrijheid er dan bijhalen? Dijkgraaf reageert dan ook terecht dat de eerdere tweet van Aalberts dus “gelul” was:

Dus dit was gelul? "Vrije pers met Baudet-fans, deel 74267378544." Helder. — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) January 9, 2020

Zo, die zit. Kan Aalberts zich nu druk maken over iets anders dat er totaal niet toe doet.

