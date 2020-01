Korpschef Erik Akerboom: Geweld tegen politieagenten alleen maar toegenomen!

We beginnen 2020 alvast met een historisch dieptepunt: tijdens de jaarwisseling is er opnieuw meer geweld tegen politieagenten gebruikt als in de jaren daarvoor. Volgens korpschef Erik Akerboom zijn er bijna zestig gewelddadige incidenten bekend.

Akerboom noemt het geweld tegen agenten onacceptabel:

“Brandweermensen zijn tijdens bluswerkzaamheden belaagd met vuurwerk en stenen en moeten beschermd worden door de ME. Dit mag nooit normaal worden.”

De korpschef van de Nationale Politie pleit voor het invoeren van een alternatief op de huidige Oud & Nieuw traditie, waarbij Nederland in een dag transformeert tot oorlogsgebied.

Akerboom:

“We moeten alleen nog maar veilig siervuurwerk gaan verkopen waar niet meer mee gegooid kan worden. Daarnaast moeten we alleen nog grote gezamenlijke evenementen gaan houden waar vuurwerk wordt afgestoken, en harder straffen om deze trend doorbreken.”

Waren wij gisteren dus helemaal niet zo gek met onze wens om het geknoei met consumentenvuurwerk te verbieden. Consumentenvuurwerk is een achterhaalde traditie die niet meer past binnen de hedendaagse samenleving.