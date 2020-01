Links college Amsterdam zwicht voor marktwerking: doet afvalbedrijf AEB volledig in de verkoop

Na veel mitsen en maren, het nodige tegenstribbelen en het er zelfs tot aan het aftreden van een wethouder aan laten komen, is Amsterdam dan eindelijk overstag. Afvalbedrijf AEB, volledig in de handen van de gemeente, wordt volledig verkocht.

De gemeente Amsterdam heeft, als eigenaar van het bedrijf, de boel flink laten verloederen. Er werd te weinig geld gestoken in onderhoud, waardoor kleine probleempjes uitmondden in grote, maar vooral dure, problemen. Verbrandingsovens raakten defect en delen van het bedrijf voldeden niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Maar meer geld was geen optie voor het college, zelfs niet toen ook de rest van het land hierdoor in de problemen zou komen.

Door nog langer te wachten en vooral zo min mogelijk te willen toegeven aan alles dat maar als links faalbeleid kon worden uitgelegd, werden de problemen alleen maar groter. Maar in de afgelopen maanden werd er ineens wél voor tientallen miljoenen euro’s in het bedrijf gestoken. Wethouder en locoburgemeester Udo Kock (D66) pleitte al langer voor volledige privatisatie van het bedrijf, maar stapte op toen het college daar niet aan wilde.

En nu heeft het college dus besloten om het volledige bedrijf tóch te willen verkopen. Al die miljoenen die ze er de afgelopen tijd in hebben gestoken, zijn dus mogelijk straks verdampt. De hele reden voor de verkoop is namelijk dat er zoveel geld in zou moeten worden gestoken en de gemeente dat niet op wilde hoesten. Mocht iemand (delen van) het bedrijf willen kopen, dan is het maar de vraag of die óók aan diezelfde kosten gebonden is, of dat er snel winst mee kan worden gegenereerd. Anders moet het bedrijf alsnog voor een habbekrats in de verkoop. En dan ben je dát belastinggeld als gemeente dus óók nog kwijt…