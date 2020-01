Links dolblij dat Fidan Ekiz weg is want: ‘Je geeft Jan Roos geen podium!’

Links is heel, heel, heel tolerant. Behalve ten opzichte van mensen die niet links zijn. Dan is links opeens heel autoritair, dictatoriaal, en intolerant. Grappig hoe dat werkt.

Het is een grote schande: Fidan Ekiz is van de buis verdwenen omdat ze door radicaal-linkse mafketels en straatterroristen-pur-sang werd bedreigd. Zoiets kan natuurlijk écht niet. Je hoeft het niet met haar politieke denkbeelden eens te zijn — of zelfs maar met de manier waarop ze haar programma invulde — om daar iets van te zeggen en het voor haar op te nemen.

Behalve als je links bent. Dan vind je het fan-tas-tisch dat ze weg is. Zie twitteraar Jippeke die onder de handle @Monstergoldie een heel publiekelijk feestje viert:

Als ze daar vervolgens op wordt aangesproken door een ander links persoon, die stelt dat Jan Roos weliswaar kandidaat is voor “de grootste eiker ter wereld,” maar dat ook hij af en toe iets zinnigs zegt in zijn ogen, antwoordt ze als volgt:

Ja, dat lees je goed. Ze stelt hier dat mensen als Jan Roos helemaal geen podium horen te krijgen. Ze gaat daar zelfs zo ver in dat als hij iets vindt “dat ergens op slaat” je als programmamaker niet hem vraagt om langs te komen, maar een ander “die dat ook vindt en daar iets over kan zeggen.” Jan, een zeer gewaardeerde DDS-columnist moet, zeg maar, in de Goelag verdwijnen. Want hij is rechts en dat mag niet.

Dit is de ware aard van links — en nee, dan heb ik het niet eens over extreem-links, maar over gewoon, heel normaal, links. Zeg maar: D66, GroenLinks, en de PvdA. Ze willen een ieder die er een andere mening op nahoudt over wat zij de kernthema’s vinden letterlijk de mond snoeren.

