Maurice de Hond: Vertrouwen in Grapperhaus stijgt, Wilders, Baudet, Klaver en Jetten doen het matig

Ferdinand Grapperhaus is de grote winnaar in de meest recente peiling van Maurice de Hond. Ondanks dat er geen politieke verschuivingen zijn, scoren Geert Wilders, Thierry Baudet, Jesse Klaver en Rob Jetten relatief laag qua vertrouwenscijfers. Minister Grapperhaus heeft het de afgelopen dagen goed gedaan en geldt nu als een vertrouweling voor veel Nederlanders.

Door de stijging van minister Grapperhaus naar de 3e plaats staan er nu drie CDA-ministers op de eerste drie plaatsen qua vertrouwen. Onder de vijf laagst scorenden staan drie VVD- en twee D66-ministers.

Henk Krol doet het ook goed. Bij de ‘vertrouwensvraag’ over de fractievoorzitters zien we een recente stijging van 50PLUS naar 9 zetels. Krol staat daarmee 4e na Lodewijk Asscher (PvdA), Gert-Jan Segers (CU) en Rudmer Heerema (VVD). In 2018 stond Henk Krol nog op een bedenkelijke twaalfde plaats.

De polarisatie binnen het electoraat heeft o.a. tot gevolg dat Geert Wilders (PVV), Thierry Baudet (FvD), Jesse Klaver (GroenLinks) en Rob Jetten (D66) in de totaalscores relatief laag staan. Kiezers aan de andere kant van het politieke spectrum geven die politici erg lage vertrouwenscijfers.

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, blijft onderaan staan (komt niet eens voor in de tabel!) en blijkt ook deze week de minst betrouwbare politicus van Nederland, volgens Maurice de Hond.