Nederland laat kansen lopen om bewijs te vinden tegen Syriëgangers: “Ze hebben daar zogenaamd allemaal koekjes gebakken.”

Programmamaker Sinan Can gaat hard tekeer tegen de Nederlandse overheid. Hij is van mening dat overheid veel kansen laat lopen om bewijs te verzamelen rondom de gruwelijkheden die onze polderjihadi’s hebben begaan. Deze week verschijnt zijn documentairereeks De Lokroep die een pijnlijk beeld geeft over onze Syriëgangers.

Hoe langer de overheid wacht hoe moeilijker het wordt om nog bewijs te verzamelen. Zo zegt een bewoner van de Firdawsstraat ‘dat al die IS’ers op elkaar lijken vanwege hun lange baarden’ het onderscheiden van verschillende personen wordt zo extra moeilijk gemaakt, zeker als er nog extreem veel tijd overheen gaat.

„Nederland moet meer moeite doen om ter plekke informatie te verzamelen over wat de Nederlanders daar gedaan hebben”, zegt Can. „In de rechtszaken die tot nu toe zijn gevoerd zie je dat de straf, een paar jaar gevangenis, is gebaseerd op een paar Facebookberichten of een foto met een wapen. In Syrië moet er veel meer bewijs zijn te vinden, maar dan moeten we wel snel zijn. Ik begrijp niet dat er daar niet allang een Nederlandse post is waar stelselmatig informatie wordt verzameld.”

Door het gebrek aan bewijs zijn er IS’ers die hun handen in onschuld wassen. Ze komen met nep verhalen dat ze een bakkerij – in Syrië, serieus? – hebben opgericht. Terwijl deze jihadi’s al lang bekend waren bij onze geheime diensten, alleen ontbreekt bewijsmateriaal omdat de overheid te laat naar bewijs ging zoeken.

„Ik was niet voor IS, ik had een cafetaria en wilde alleen mensen helpen op het pad van God. Ik verkocht Franse koekjes, mille-feuilles en tompouce, appeltaart. En iedereen maakt daar foto’s met een wapen. Maar die foto was niet voor mijzelf.”

Het programma zal zeker interessant zijn, dus daarom raden wij iedereen aan om het te bekijken!