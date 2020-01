Niet van af te komen! Inschrijftermijn gratis Songfestivalkaarten verlengd

De gemeente Rotterdam heeft de inschrijftermijn voor gratis toegangskaarten voor het Eurovisie Songfestival verlengd. Deze gratis toegangskaarten zijn specifiek voor de ‘inwoners met een kleine beurs’, maar er komt haast geen hond op af!

Is dat even pijnlijk, de realisatie dat het Eurovisie Songfestival haast totaal niet leeft onder de armere delen van de bevolking (en het dus eigenlijk een middenklasse- en elitefeestje is)! De 8.500 beschikbare kaarten die de gemeente voor de Rotterdamse minima heeft gereserveerd, heeft slechts 4.250 aanmeldingen opgeleverd waarvan 2.500 mensen zich uiteindelijk écht hebben ingeschreven! En dat in een grote stad als Rotterdam…

Op zich ook niet heel gek, want het Songfestival is natuurlijk niets meer dan één groot politiek deugcircus, waar de ene na de andere mafkees perse een boodschap over tolerantie en verbondenheid met z’n lied moet uitdragen. De kwaliteit van het lied is overduidelijk ondergeschikt aan de boodschap of de politieke context, wat ieder jaar weer blijkt uit het stemgedrag (met een procedure die sowieso nergens op slaat). Vervolgens kan dan iedereen weer doen alsof die artiest met die boodschap het hele land vertegenwoordigt, en kunnen we een dag later lekker verontwaardigd doen als de realiteit ons weer inhaalt. Iets waar ze in Rotterdam overigens behoorlijk bang voor zijn, kijk maar.

En dan nog niet die kaarten gewoon weer in de verkoop doen hè? Gewoon de inschrijftermijn verlengen, want misschien hebben al die honderdduizenden mensen het gewoon niet goed gezien of gehoord dat er gratis kaarten beschikbaar zijn…