Ongelofelijk! AD-hoofdredacteur: ‘voor journalistiek zijn trollen grotere bedreiging dan terreur’

Het is vandaag exact vijf jaar geleden dat ISIS-terroristen de halve Charlie Hebdo-redactie overhoop schoten. AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis vindt dat een mooi moment om u op een nóg ergere bedreiging voor het vrije woord te wijzen: trollen!

Nepnieuws erger dan terreur

Redacteuren die letterlijk werden opgezocht en vermoord, puur omdat ze volgens ISIS-terroristen hun profeet beledigden, is kennelijk minder eng of erg dan ‘de twijfel over wat waar is’. Het moet niet gekker worden! En begrijp me niet verkeerd, want natuurlijk is het getouwtrek over wat waar is en de beïnvloeding die daarmee gepaard gaat, een probleem. Maar als journalist/redacteur niet geloofd worden lijkt mij toch láng niet zo erg als met een AK-47 doorzeefd worden, alleen omdat je een grap maakte die iemand niet kon waarderen?!

Nepnieuws en trollen

Bubbels, propaganda, algoritmes en trollen zijn zeker iets om rekening mee te houden bij je informatievoorziening. Maar dat dit onder druk zou staan, geloof ik niet zo. Wie namelijk echte interesse heeft en kritisch is, vergelijkt meerdere bronnen met elkaar en neemt niet klakkeloos alles over van de eerste de beste troll-account (die je trouwens meestal ook makkelijk herkent).

Verlies van grip op burger

Het probleem is eerder dat de gemiddelde lezer totaal niet kritisch is én wordt overladen met informatie die waar lijkt te kunnen zijn. En dat mainstream-media zoals de NOS en het AD hun grip op die doelgroep lijken te verliezen, doet natuurlijk pijn. Dan helpt het natuurlijk niet dat je, terwijl je over het belang van waarheidsvinding preekt, aan komt kakken met de flink overtrokken leugen dat Russische ‘trollenboerderijen’ duizenden nep Twitter-berichten over MH17 zouden hebben verspreid (en dat dit enorme invloed zou hebben gehad).

Terwijl 65.000 tweets (in twee dagen tijd, in het Russisch) van het niveau ‘Kiev schoot MH17 neer’ als succesvolle desinformatiecampagne wordt gezien, is dat bij 57.500 tweets (in één dag) over een aanslag van de IRA juist níet het geval. Dat is dus al een duidelijk voorbeeld van waarom er best aan de informatievoorziening mag worden getwijfeld. Oh, en andere voorbeelden van Russisch nepnieuws kon minister Ollongren drie jaar na MH17 al niet geven. Toch kwakt Nijenhuis dit nepnieuws-voorbeeld gewoon in z’n artikel, waarmee hij dus exact bewijst waarom men sceptisch is geworden!