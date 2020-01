Peilingen! 50PLUS snoept weer wat zetels erbij, VVD blijft in zware tijden zitten!

Het politieke reces is over, en dat betekent dat er weer peilingen zijn. Ditmaal een opvallende stijger! Onze Benidorm-bejaarden stijgen van 7 zetels naar 9 zetels in de peilingen! Het meest goede nieuws van deze zondag is dat de PvdA een zetel kwijtraakt!

Goed nieuws dus voor 50PLUS, die haar hoogste noteringen in de peilingen scoort sinds september 2013. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de ontwikkelingen van de koopkracht. Het is hier en daar wat onrustig, dus mensen verlaten dan tijdelijk de grote partijen – in dit geval de PvdA.

Als we kijken naar de verschillen ten opzichten van de Kamerverkiezingen in 2017 dan zien we dat vooral de VVD harde klappen moet incasseren. Van 33 zetels naar 19 in de peilingen. Een dramatische scoren uiteraard. Zo zakt de VVD terug naar de tijd dat Joris Voorhoeve nog partijleider was…

Ook het CDA komt niet goed uit de verf de laatste tijd, volgens de laatste peilingen staan ze nu op 14 zetels; een verlies dus van 5 zetels. De strijd voor het leiderschap bij het CDA heeft nog geen nieuwe kiezers getrokken.

Rondom GroenLinks blijft het verdacht stil, zij verliezen 2 zetels ten opzichte van 2017. Het flitsende, ‘woke’ imago van GroenLinks wat voor veel bombarie zorgde in 2017 lijkt toch een stuk minder mensen te interesseren. Op links gaan mensen toch weer liever voor de oude, vertrouwde zakkenvullers van de PvdA.