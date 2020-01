PVV’er Marjolein Faber tijdens Op1 over klimaatactivist Lars: ‘Hij is gewoon geïndoctrineerd’

PVV’er Marjolein Faber kreeg flink wat kritiek over zich heen van deugend Nederland toen ze kritiek uitte op de speech van Lars Westra. Ze zou zogenaamd een onschuldig jongetje de grond in hebben geboord. Inmiddels liggen alle feiten op tafel en weten we dat Lars gewoon keihard wordt beïnvloed door zijn activistische vader. Greta 2.0 dus!

Faber heeft een flinke bak kritiek over zich heen gekregen. Waarvan ditmaal volledig onterecht, ze had namelijk een punt. Lars is helemaal niet de bezorgde puber die zo begaan is met het klimaat, hij is helaas gewoon een instrument van zijn vader. In dit opzicht verschilt hij niet veel van Greta Thunberg, waar diverse pr-teams gretig misbruik maken van haar om een agenda door te drukken.

Hoewel wij in eerste instantie onder de indruk waren van Lars, bleek voor ons, zowel tijdens als na de opnames dat Lars sterk onder de druk en regie van zijn vader stond. Wij wilden daar niet verder aan meewerken. — Café Weltschmerz (@cafeweltschmerz) January 16, 2020

Ook bij Café Weltschmerz viel Lars – tezamen met zijn vader – snel door de mand. Ook zij merkte vrij eenvoudig op dat er iets niet klopte, er was namelijk niks authentiek aan Lars, het werd allemaal voorgekauwd en goedgekeurd door zijn vader. Hartstikke triest voor Lars, maar de kritiek van Faber is dus helemaal terecht. Toch blijven diverse media haar maar de grond in boren. Gelukkig mocht ze haar woordje doen bij Op1 om zo haar verhaal te kunnen doen!

Senator voor de #PVV @pvvfaber stoorde zich aan het optreden van de 12-jarige klimaatactivist #LarsWestra. ‘Hij is geïndoctrineerd.’ Faber zegt dat Lars’ vader misbruik heeft gemaakt van de vertrouwensband tussen vader en kind. #Op1 pic.twitter.com/g8QYoEFYMN — Op1 (@op1npo) January 17, 2020