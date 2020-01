Rusland heeft gelijk: Sjoerd Sjoerdsma speelt een heel vies spelletje

Altijd leuk om te zien hoe de Russen terugslaan als een Nederlandse Ruslandhater in de Tweede Kamer voor een nieuwe controverse zorgt. Moskou wacht niet af, maar gaat meteen in de tegenaanval. En terecht. Wat hier gebeurd is, ís immers belachelijk.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd op de ophef die in Den Haag ontstaan is nadat bekend werd dat D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma niet welkom is in het land. Een delegatie vanuit de Kamer zou Moskou bezoeken, maar dat gaat nu helemaal niet meer door. Zó erg vinden de collega-Kamerleden het hoegenaamd allemaal.

Dit stuk verscheen eerder vandaag op BackMe. Als u mijn strijd tegen het mediakartel én het partijkartel steunt, sponsor me dan ook — 81 DDS-lezers gingen u al voor. Voor slechts 1 euro per maand krijgt u dagelijks al twee blogposts (één met het laatste nieuws uit Amerika en één harde rant over Nederland) én een exclusieve column in uw inbox, ‘s avonds voor het slapen gaan. Steun mij dus! Alvast bedankt!

Rusland reageert daar nu op door te stellen dat het opnemen van Sjoerdsma in de delegatie overduidelijk een bewuste provocatie was. Sjoerdsma, aldus het Kremlin, spreekt al jaren bijzonder agressief over Rusland. Zijn uitlatingen zouden zelfs “op het randje van beledigend” zijn.

Als voorbeelden noemt Rusland het pleidooi van Sjoerdsma voor het beëindigen van het “Nederland-Rusland Vriendschapsjaar in 2013, zijn eis dat de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 geboycot werden, en — oh ja — zijn ‘verzoek’ dat het WK voetbal in 2018 van Rusland verplaatst moest worden naar een ander land.

Omdat Rusland klaar is met de blinde haat van Sjoerdsma liet het land al op 14 januari weten aan de Nederlandse zaakgelastigde in Moskou dat hij niet welkom zou zijn. Daarom werd geopperd om hem thuis te laten — om gewoon een andere delegatie samen te stellen, zodat het geen schandaal hoefde te worden.

Maar nee, dat wilde de Tweede Kamer niet. “Ondanks onze waarschuwingen gingen ze doelbewust door met deze provocatie, terwijl ze perfect begrepen wat de mogelijke consequenties konden zijn. Ze zochten liever een schandaal, dan een constructieve discussie over manieren om de Russisch-Nederlandse relaties recht te zetten,” aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Je hoeft geen Poetin-fanboy te zijn om in te zien dat Moskou hierin honderd procent gelijk heeft. Den Haag speelde overduidelijk een heel vies spelletje. De confrontatie werd bewust gezocht, waarna die ranzige opportunisten enorme krokodillentranen huilden toen Rusland voet bij stuk hield.