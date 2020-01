Schocking! Twaalfjarig kind steekt leeftijdsgenootje neer bij Van der Valk hotel

Een twaalfjarige jongen is zaterdag gewond geraakt nadat hij door een leeftijdsgenootje is neergestoken. Het schokkende voorval speelde zich af aan de Westfriese Parkweg nabij een Van der Valk hotel in Hoorn. De dader, een kind van ongeveer dezelfde leeftijd als het slachtoffer, sloeg na de steekpartij op de vlucht.

Volgens een woordvoerder van de politie raakte het slachtoffer slechts lichtgewond. Het nog onduidelijk of de steekpartij plaatsvond in het hotel of daarbuiten. De politie is op zoek naar de jonge dader die op de vlucht is geslagen.

#Hoorn #steekincident. 12-jarige jongen gestoken door leeftijdsgenoot. Slachtoffer voor behandeling lichte verwonding naar ziekenhuis. Politie is op zoek naar de dader. — Politie NHN (@POL_NHN) 4 januari 2020

Het aantal criminaliteit- en geweldsincidenten onder kinderen (want dat zijn het nog) lijkt steeds vaker voor te komen in Nederland. Onlangs nog kwamen een vader en zijn zoontje (4) om het leven in Arnhem nadat kinderen gevaarlijk vuurwerk hadden afgestoken in de hal van een flatgebouw.