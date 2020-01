Schotten lopen protestmars in Glasgow en eisen onafhankelijkheid van Groot-Brittannië

In de Schotse stad Glasgow hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars voor Schotse onafhankelijkheid. De boze betogers willen dat Schotland zich afscheidt van Groot-Brittannië en eisen nieuwe onderhandelingen en een referendum over de kwestie.

Volgens schattingen waren er 100.000 tot 300.000 Schotse betogers op de been in Glasgow, qua grootte de tweede stad van het Verenigd Koninkrijk. Dat Schotland nog altijd bij het Verenigd Koninkrijk hoort viel wel op te maken na een bijeenkomst met sprekers. Deze ging namelijk niet door vanwege het slechte Engelse weer.

De onafhankelijkheidsmars in Glasgow moet de aftrap zijn van een serie protesten in Schotland. Op de planning staan de komende dagen en weken nog zeker acht protesten genoteerd.

A stunning sight of thousands of pro-independence supporters marching in the torrential rain of Glasgow. pic.twitter.com/dh3U8bQnVD — Ross Colquhoun (@rosscolquhoun) 11 januari 2020

De Schotse Nationale Partij (SNP) scoren vanwege de Brexit hoog in de peilingen. Recentelijk nog wonnen ze een fors aantal zetels tijdens de verkiezingen. De SNP verwacht dan ook dat ze binnen korte tijd de grootste partij van Schotland zullen zijn.