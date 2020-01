Sneu! Dierenactivisten dumpen vrachtwagen vol hooi in Oostvaardersplassen: nul effect

Vervelende dierenactivisten hebben vannacht op drie plekken bij de Oostvaardersplassen flinke hoeveelheden hooi gedumpt, om de dieren in het gebied bij te voeren. Volgens Staatsbosbeheer zijn de dieren echter prima gevoed en is het effect nul komma nul.

Als we de actievoerders mogen geloven dan zijn er maar liefst 150 balen hooi verspreid in het Flevolandse natuurgebied. Volgens Staatsbosbeheer zou de hoeveelheid hooi gaan om ‘een flinke vrachtwagen vol’. Ondanks deze grote hoeveelheid hooi zijn ze bij Staatsbosbeheer totaal niet onder de indruk. Een woordvoerder zegt er het volgende over:

“We houden de dieren goed in de gaten. Als ze het zwaar krijgen, gaan we bijvoeren, maar ze zien er nu goed uit en er is ruim genoeg gras om te eten. Er is geen enkele reden om bij te voeren op dit moment.”

Nou, gefeliciteerd dan maar! Om de hooibalen op hun plek te krijgen hebben de actievoerders, met gevaar voor eigen leven, een spoorlijn moeten oversteken én een hek door moeten knippen. En dat allemaal om één of ander misplaatst gevoel van morele verhevenheid kracht bij te zetten.

Half januari gaat Staatsbosbeheer weer edelherten afschieten zodat het ecosysteem in balans blijft. Grote grazers zouden momenteel namelijk onderdeel zijn van het probleem van voedseltekorten bij sommige diersoorten in het gebied. Precies het soort dieren dat via de dierenactivisten extra voedselpakketten heeft mogen ontvangen…