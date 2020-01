Stik maar in die stikstof! Steeds meer boeren geïnteresseerd in emigreren

Agrarisch makelaar (ja, het bestaat!) Interfarms merkt op dat steeds meer boeren zich oriënteren op de mogelijkheid om te vertrekken uit Nederland. Waar rond het jaar 2000 nog zo’n 30 boeren per jaar vertrokken, lijken dat er nu al meer dan 75 per jaar te zijn. En men verwacht een verdere toename!

In de jaren 80 en 90 vertrokken er circa 300 boerengezinnen per jaar. Dit zakte in met 90 procent rond de eeuwwisseling. Maar in 2015, toen het fosfaatbeleid van kracht werd, steeg dit aantal weer flink. Dat betekent ook dat er nog veel meer boeren zijn die weliswaar niet emigreren maar wél de optie serieus overwegen.

Kwalijk nemen kun je het ze ook niet, want in die sector lijkt het gras inderdaad een héél stuk groener aan de overkant. De fosfaatrechten en de daarbij benodigde investeringen om agrarische bedrijven toekomstbestendig te maken, zijn volgens melkveehouder Lennert de Haan niet perse het probleem. De Haan ziet juist de onbetrouwbaarheid van de overheid als hoofdprobleem. Investeringen die hij geacht wordt om te doen, worden pas over een jaar of tien duidelijk of het een verstandige investering was of niet.

Agrarisch makelaar Hendrik-Jan Achterhof legt de hoofdoorzaak voor deze aankomende emigratiegolf wél bij het fosfaatbeleid. Hij zegt het volgende:

“Dat leidde tot forse kostprijsverhogingen waardoor het voor sommigen onrendabel was om hun bedrijf hier voort te zetten. Ze voelden zich sterk benadeeld, juist omdat ze hadden geïnvesteerd in moderne stallen die voldoen aan alle eisen van milieu en dierenwelzijn. De stikstofproblematiek komt er nu bovenop en leidt tot nieuwe maatregelen die het voor boeren nog moeilijker maken om een gezond bedrijf te voeren.”

Voor beide valt natuurlijk wat te zeggen en er moet snel een oplossing komen, want anders trekken ze straks allemaal naar Duitsland, Denemarken en Canada! En wie wéét hoeveel CO2 ze dáár uit gaan stoten (grapje natuurlijk).