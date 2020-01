Supertolerante FNV-bestuurder wil FvD ‘met selectieve Nexit naar uitgang begeleiden’

Paul Smink, vakbondsbestuurder bij de FNV, kon het niet laten toen iemand op Twitter pleitte voor een ‘selectieve Nexit’. In plaats van Nederland uit de EU, zouden FvD’ers, Jan Roos, Syp Wynia, Wierd Duk en dergelijken uit Nederland moeten vertrekken. Nou, de super tolerante FNV-bestuurder weet nog wel een paar namen!

Leuk man, een beetje fantaseren over wie je het land uit knikkert, terwijl je bestuurder bent van een vakbond die zegt democratisch en er voor iedereen te zijn. Goed voorbeeld ook om die vermeende tolerantie zo en publique te etaleren.

Maar gelukkig biedt FNV zélf de oplossing! Een vlotte scan op Google leverde dit op, opgesteld als antwoord op de PVV- en FvD-stemmers binnen de FNV:

“De FNV Kaderacademie ontwikkelt de module ‘Politiek Denken en Handelen in vakbondsleren,’ zodat bestuurders, consulenten en organizers met kadergroepen kunnen werken aan zulk bewustzijn, en een handelingsperspectief kunnen ontwikkelen om op hun eigen manier dit tij te keren.”

Naja, is dat even handig voor Paul Smink om te volgen! Kan hij nog wat van leren volgens mij. Want hoe kijkt de rest van de FNV-top hier (voor zover ik heb gelezen) tegenaan?

“Wij blijven een inclusieve vereniging/organisatie waarin niemand uitgesloten wordt, inclusief boze kiezers die tegen gevestigde politiek en bestuur stemmen. Wij kunnen met ons allen en met het juiste bewustzijn onze boosheid beter kanaliseren en richten op onze agenda. Want zoals betoogd zien wij sympathie voor partijen als FvD & de PVV voor een belangrijk deel als een stem tegen gevestigd bestuur & politiek, vakbonden incluis.“

Ik denk niet dat ze het écht menen, maar het is natuurlijk wel heel leuk om ze (of in ieder geval Smink) met hun eigen woorden om de oren te slaan. Met z’n kinderachtige tweet.