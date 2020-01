Te huur in lief en inclusief Amsterdam: 7000 euro voor rijtjeshuis in ‘terrorstadsdeel’ Nieuw-West

De woningnood is hoog in Amsterdam en wie een huis verhuurt weet dat hij daar de hoofdprijs voor kan vragen. Dat het momenteel helemaal uit de klauwen loopt in de hoofdstad bewijst een eigenaar van een rijtjeshuis in Amsterdam Nieuw-West: 700 euro maandelijkse huur voor een kleine slaapkamer, of 7000 euro voor de hele woning. Jackpot!

Terwijl de woningmarkt in de hele Randstad (en soms zelfs ver daarbuiten) al jaren op z’n gat ligt, doen ze er in Amsterdam graag nog een schepje bovenop. Het voormalig Mokums Paradijs, ooit een inclusieve stad vol lieve mensen en excentrieke paradijsvogels, mag zich rekenen tot een van ‘s werelds duurste steden om in te wonen.

Maar elke keer wanneer je denkt dat het niet nog erger kan, is er in Amsterdam wel ergens een vastgoedhandelaar of verhuurder die de woningprijzen nog verder opdrijft. Zo durft de eigenaar van een simpel rijtjeshuis in Amsterdam Nieuw-West 700 euro huur per slaapkamer. Voor deze schappelijke bakfietsprijs krijgt de huurder een kamer van 8 vierkante meter en een badkamer en keuken die gedeeld moet worden met negen andere bewoners.

De woning is gelegen in Slotervaart in het Amsterdamse ‘terrorstadsdeel’ Nieuw-West. Niet de eerste plek waar je graag zou willen wonen in Amsterdam, maar goed, we hebben nu eenmaal te maken met een tekort aan woningen en daardoor dus oplopende huizenprijzen.

Erik Rezelman, financieel expert bij RTL Z, kon zijn ogen niet geloven toen hij de advertentie van het rijtjeshuis in Amsterdam zag. Tegenover de Amsterdamse stadszender AT5 zegt hij: “Ik volg de Amsterdamse huizenmarkt al jaren en dit is echt het meest bizarre wat ik ooit heb gezien”. Ter illustratie laat Rezelman een foto zien van een van de kamers. “Dit is de ergste: een slaapkamer met een héél klein raampje.”

Volgens Gert Jan Bakker van stichting !WOON zijn dit soort praktijken erg schadelijk voor het woonklimaat in de stad. “Die 7000 euro die de belegger maandelijks uit zo’n voormalige eengezinswoning trekt, dat trekt ook alle verhoudingen scheef in de stad. Hoe wij met onze studenten en starters omgaan: we buiten ze gewoon uit! Dit moet niet kunnen, maar helaas de markt is brutaal en doet het gewoon.”

Inmiddels is de eerste kamer van het rijtjeshuis al verhuurd.