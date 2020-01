Typisch! VVD wil geen AZC in ‘achtertuin’

De VVD zit niet te wachten op vluchtelingen haar eigen ‘achtertuin’. Voorlopig zullen er geen vluchtelingen/migranten in de lege Julianakazerne wonen of verblijven. Het Haagse stadsbestuur ziet er vanaf af om het Rijksvastgoedbedrijf van Stef Blok te gebruiken hiervoor. Oftewel VVD’ers onder elkaar, die elkaar uit de brand helpen.

Alsof er nog geen woningnood is, doet de VVD net of hun neus bloedt. Op dit moment ziet het Stadsbestuur af van het herbergen van asielzoekers in de leegstaande kazerne. Triest aangezien er niet heel veel andere geschikte plekken te vinden zijn.

De gemeente wil het plan voor nu opschorten en eerst kijken naar andere oplossingen. Zoals het huisvesten van statushouders in het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Voor de VVD is het onbespreekbaar dat vluchtelingen onderdak krijgen in chique Benoordenhout, waar het Defensiecomplex staat. Dit is het zogeheten ‘liberale heartland’ en tevens de woonwijk van Rutte.

En tja zij zitten nu eenmaal niet te wachten op statushouders. Liever schuiven zij dit door naar andere wijken. Dit is nu al de tweede keer dat de kazerne afvalt als optie voor tijdelijke opvang, wat betekent dat de VVD haar kroonjuweel nu gewoon in de verkoop kan doen. Verdienen ze tenminste er nog een leuk zakcentje aan.