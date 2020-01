Verdacht pakketje gevonden voor Joods restaurant! Internet staat direct vol met antisemitisch gebrabbel

Zojuist was er een verdacht pakketje aangetroffen bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, gelukkig is zojuist gebleken dat er geen explosief in het pakketje zat. Uit voorzorg werden aangrenzende woningen ontruimd, maar gelukkig bleek er niks aan de hand te zijn. Toch was er op internet een ander probleem te bespeuren: het onvervalst antisemitisme waar we mee kampen in Nederland…

Wat een onvervalst antisemitisme soms te vinden is op het internet is ronduit walgelijk. Er is een bommelding bij een Joods restaurant, en direct ziet een stel volidioten dit als de perfecte kans om alle antisemitische stokpaardjes van stal te halen. Wat een treurnis dit..

Terwijl een straat ontruimd wordt ivm een verdacht pakket voor een Joods restaurant, worden op Facebook talloze reacties geplaatst van antisemitische aard of die de gebeurtenis proberen goed te praten door het te relateren aan het Israëlisch-Palestijns conflict. Een bloemlezing: pic.twitter.com/ol4fEq62Js — CIDI (@CIDI_nieuws) January 15, 2020

De reacties onder het bericht van AT5 worden gelukkig allemaal weggehaald, want dit soort antisemitische vuilspuiterij moet je inderdaad geen ruimte geven.

Het is pijnlijk om te zien dat ook in Nederland het antisemitische sentiment sterker lijkt te worden. Het is treurig om anno 2020 dit soort idioterie nog steeds terug te zien.

Volgens dit soort wappies is alles maar de schuld van de ‘zionisten’ of het ‘Joods complot’, en het erge is nog wel dat ze ontkennen dat ze antisemiet zijn. Nee het is gewoon Israël-kritiek. Ja, maak dat de kat wijs ….