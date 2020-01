Video! Arjen Lubach: ‘Je suis Charlie was totale hypocrisie van Westen en het failliet van links!’

Gisteren zat er bij Jinek één komiek die niet van plan was om zoete broodjes te bakken over de vijfde verjaardag van de bloederige aanslag op de redactie van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo wegens enkele Mohammedcartoons. Arjen Lubach maakte van zijn hart geen moordkuil.

Kijk eens aan: Eva Jinek blijft natuurlijk iemand die is grootgebracht in het NPO-nest, maar eenmaal aangeland op RTL lijkt er toch wel wat linkse zelfkritiek te kunnen plaatsvinden. Aan tafel zat gisteren Arjen Lubach, bekend van zijn eigen satirische zondagsshow op de VPRO. En wat zien we daar? Gewoon keiharde aanval op de gehele linkerkant van het politieke spectrum. Het werd zelfs failliet verklaard, door de man achter de hit ‘Beter dan Baudet in bed’.

Het onderwerp was Charlie Hebdo en daarmee laat zich de redenatietrant van Lubach wel raden: vlak na de ISIS-aanslag op het Parijse redactiekantoor van Charlie Hebdo sprak de hele wereld er schande van. Iedereen zette “Je suis Charlie” in z’n Twitternaam en z’n Facebookbanner, om na een maandje plaats te maken voor de volgende zelfbevlekkende, oppervlakkige pseudo-solidariteitsactie die de social media aandeed.

Maar is er iets gedaan om de vrijheid van meningsuiting steviger te verankeren? Kunnen tekenaars nu zonder te vrezen voor geweld of intimidatie nu tekenen wat ze willen, óók als dat betekent dat ze taferelen op papier zetten die sommige lichtgeraakte plofmoslims niet zo leuk vinden? Nee, natuurlijk niet. We hebben met z’n allen gedaan alsof drie herdenkingen voor de gestorven cartoonisten genoeg was. En we maken ons wijs dat nu Abu Bakr al-Baghdadi dood is, het gevaar geweken is.

En dat we uitgerekend iemand van de publieke omroep nodig hebben om ons te vertellen hoe ontzettend genadeloos we onszelf in de maling nemen, spreekt boekdelen over de staat van ontbinding waarin onze artistieke uitingsvrijheid zich bevindt. Dus hup Lubach, boe lethargisch vrij westen. Kom eens van die bank af en doe wat voor onze vrijheden.