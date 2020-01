Wat een feest! Bram Moszkowicz is niet meer failliet!

Goed nieuws voor de ex van Eva Jinek, Bram Moszkowicz, de rechter heeft zojuist zijn faillissement vernietigd! Betekent dit dat Bram weer terug is? Geen idee, maar hij zorgde altijd voor amusement dus hopelijk schuift hij weer een keer aan bij een programma. De rechtszaal, de politiek, een faillissement, het lijkt of niks maar dan ook niks Bram Moszkowicz zal stoppen – sarcasme.

De afgelopen dagen heeft Moszkowicz het dus voor elkaar gekregen om zijn uitstaande schulden helemaal af te betalen. Nu staat er voor Moszkowicz niks meer in de weg om zijn comeback te maken als advocaat. We kunnen niet wachten wat voor verontwaardigde mediastorm dit zal losmaken in Nederland. Bram heb er sin an!

Vijf minuten voor aanvang werd er nog telefonisch gebeld naar de rechtbank om de benodigde informatie over te brengen. Waardoor de rechtszaak niet doorging en Moszkowicz niet meer failliet is.

„Gelukkig had ik hulp van twee koningen van advocaten, Herman Loonstein en Maarten van Ingen”

Eind januari verschijnt Moszkowicz voor het hof van discipline verschijnen, vanwege zijn aanvraag om opnieuw zijn vak uit te oefenen. We gaan het uiteraard allemaal in de gaten houden. Iedereen is benieuwd wat de uitspraak zal zijn en of we dus Moszkowicz terug in de rechtszaal zien.