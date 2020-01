Zo naïef! D66 en ChristenUnie willen meedoen aan Libisch conflict: ‘wapenembargo bewaken en drenkelingen redden!’

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen ten strijde trekken! Maar niet echt meedoen. Of echt het conflict beëindigen. Of überhaupt iets aan land. Wat dan wél? Mensensmokkel voorkomen, drenkelingen redden en het wapenembargo bewaken. Veilig van een afstandje.

Het Libische conflict lijkt bijna voorbij en de winnende partij is nou niet bepaald pro-EU. Diverse EU-lidstaten hebben wapens geleverd aan één van beide strijdende partijen, samen met Turkije, Egypte, Rusland en Qatar. De wapenstilstand zou tot een de-escalerende situatie moeten leiden en het land enige stabiliteit teruggeven. Maar of dat ook allemaal zo uit zal pakken, is nog maar de vraag.

Regeringspartijen D66 en de ChristenUnie willen dat een missie genaamd Operatie Sophia, onder een Europees militair samenwerkingsverband, weer wordt hervat. In maart 2019 werd die operatie stopgezet, tot grote vreugde van Italië. Want al was het verstoren van mensensmokkel en het indammen van immigratie op papier misschien de bedoeling, in de praktijk leverde het 45.000 opgepikte migranten op in bijna vier jaar tijd. Niks mensensmokkel en immigratie tegenhouden, gewoon de migranten zélf in Italië afleveren. En nu zou daar dan nog de taak van het waarborgen van het wapenembargo bij komen, terwijl overduidelijk is dat wapens op allerlei andere manieren het land in kunnen worden gesmokkeld.

Dit kun je toch niet meer serieus nemen? En als klap op de vuurpijl schrijft Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op Twitter, ter verdediging, ook nog eens het volgende:

“D66 wil dat de Europese Unie geopolitiek volwassen wordt!”

Ga dat ook eens doen dan? Want moedwillig migranten helpen oversteken terwijl dat land zichzelf verscheurt getuigt nou niet bepaald van geopolitieke realiteitszin.